الدمام 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، في قرية العليا وعين دار وجوف بني هاجر وعريعرة والمراكز والقرى والهجر التابعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة التي وضعتها وزارة الصحة للحد من تفشي العدوى، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات شملت المطاعم ومغاسل الملابس ومحال الحلاقة والبقالات وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.‎وأضافت الأمانة أن تلك البلديات واصلت جهودها في أعمال الإصحاح البيئي وتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والمداخل الرئيسة، وكثفت أعمال النظافة العامة، ومستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحدائق العامة من تعقيم وتطهير كراسي جلوس الزوار وألعاب الأطفال.كما استعدت البلديات لعيد الأضحى المبارك وقامت بتشجير وزراعة الشوارع الرئيسية، بزهور موسمية مختلفة الأنواع، وزينت أعمدة الإنارة والمداخل بعبارات التهنئة بالعيد، وزيادة المسطحات الخضراء، والصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق وألعاب الأطفال لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال إجازة العيد من الأهالي أو المراكز المجاورة، فيما هيأت المسالخ المركزية للراغبين في تأدية شعيرة الأضحية، وقامت بأعمال الصيانة والتجهيزات وتوفير عدد كاف من العمالة من جزارين وعمال النظافة.// انتهى//.17:49ت م0137