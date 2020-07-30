طرابلس 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأدانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي مقتل ثلاثة مهاجرين على يد حرس السواحل في ميناء الخمس شرق مدينة طرابلس.وأعربت اللجنة على لسان رئيسها يوسف العقوري في بيان لها عن استيائها وإدانتها بشأن حادث مقتل ثلاث مهاجرين بنيران خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق في ميناء مدينة الخمس، داعية إلى فتح تحقيق جاد وعاجل في الأمر.وذكرت اللجنة "بأن حكومة الوفاق غير خاضعة لرقابة مجلس النواب بسبب وجودها في منطقة خارج سيطرة الدولة" مشيرة إلى " رفض البرلمان المتكرر للاتفاقات الموقعة بين أطراف دولية وحكومة الوفاق لإعادة المهاجرين إلى مراكز إيواء ضمن نطاق سلطاتها، معربة عن استغرابها لصمت المجتمع الدولي حيال ذلك بالنظر للظروف السيئة في تلك المراكز".وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها على أوضاع المهاجرين في المناطق التابعة لسلطة حكومة الوفاق، داعية إلى تضافر جميع الجهود المحلية والدولية لتحسين أوضاعهم.// انتهى //18:11ت م0140