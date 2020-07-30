سكاكا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الخمسة الماضية ، 110 جولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات ، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الجولات جاءت لخدمة المواطنين والمقيمين بالوقوف على محال بيع المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والبقالات والهايبر ماركت ومحلات بيع الحلوى ومحلات بيع الملابس والاكسسوارات ، سجلت خلالها 18 مخالفة ، كما باشرت الفرق 186 بلاغا.وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف على التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 ، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.// انتهى //18:12ت م0142