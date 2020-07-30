القدس المحتلة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واساعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فتاة من المسجد الأقصى المبارك، وأبعدت حارسا يعمل في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة من باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام المستوطنين وخروجهم من باب السلسلة.وأضافت أن الاحتلال سلم حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، يعود بعدها للتحقيق في مركز تحقيق "القشلة" بالقدس المحتلة.// انتهى //18:12ت م0143