نجران 09 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وسأل سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًّا ورفعة وتمكينًا، في ظل القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ، والجميع يهنأ بالخير والنعيم، والصحة والسلامة.//انتهى//19:22ت م0164