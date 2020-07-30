عام / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
وقال سموه بهذه المناسبة : أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ , سائلا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ".
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19:24ت م
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