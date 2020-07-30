المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال سموه : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".// انتهى //19:24ت م0167