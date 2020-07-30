المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ،وللوطن مسيرة متواصلة من النماء والبناء .//انتهى//19:25ت م0168