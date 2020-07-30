عام/ سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ،وللوطن مسيرة متواصلة من النماء والبناء .
//انتهى//
19:25ت م
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