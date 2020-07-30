عمّان 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1191 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحالات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، وحالتين في العاصمة الأردنية عمان، مبينة في نفس الوقت تسجل 23 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1089 حالة.// انتهى //19:36ت م0173