الباحة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات و أن يحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الحكيمة وأن يرحم شهداءنا ، وينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي// انتهى //20:31ت م0186