بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه ونيابة عن أهالي منطقة القصيم كافة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال سموه : إن ما تحقق من جهود وخطوات مباركة خلال موسم الحج لهذا العام وعبر ما نفذ من إجراءات احترازية وقائية , وتكاتف جميع الأجهزة الأمنية والحكومية والأهلية المشاركة , يعكس جانباً مما تبذله الدولة ـ أيدها الله ـ لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين وعموم المسلمين ،خلال هذه الجائحة وموسم حج هذا العام 1441هـ.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم الفضيل ، مشيراً إلى أن ذلك المنهج هو ديدن هذه البلاد الطاهرة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله - حتى هذا العهد الميمون بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، داعياً المولى العلي القدير أن يعيده علينا ونحن جميعاً في موفور الصحة والعافية ، وأن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها , وأن يحفظ ضيوف الرحمن وينصر جنودنا على ثغور الوطن , إنه سميع مجيب.// انتهى //20:31ت م0187