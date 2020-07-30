بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم خالص التهنئة وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل سموه الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يُديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //20:32ت م0189