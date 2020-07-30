منى 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسسخرت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" تقنياتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجميع إمكاناتها لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية لحركة المكالمات والبيانات التي تليق بضيوف الرحمن، لتسهيل تواصلهم مع ذويهم.وأكد الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران أن جهود موبايلي تتكامل مع جهود حكومة المملكة، والاهتمام الكبير الذي توليه لموسم الحج على المستويات كافة، لا سيما في قطاع الاتصالات، الذي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة.وبين بدران أن الشركة فعّلت مشروع الشامية والمطاف لتعزيز التغطية الداخلية للحرم المكي الشريف، واستخدمت الترددات الإضافية المقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعدد كبير من المواقع في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة ما أدى لتحسين التغطية الداخلية وتحسين السرعات بشكل مطرد، إضافة إلى زيادة عدد المواقع المدعمة بشبكة الجيل الخامس.وأكد أن "موبايلي "اتخذت الترتيبات والإجراءات التشغيلية كافة لضمان استقرار الشبكة، ومنها وضع خطة عمل احتياطية للطوارئ بسبب جائحة كورونا، وإنشاء غرفة طوارئ افتراضية خاصة بالحج، وتأمين مخزون احتياطي من قطع الغيار اللازمة، والانتهاء بنجاح من إجراءات الفحص الروتيني المكثف لجميع مواقع الحج والمنطقة المركزية، وزيادة أعداد الطاقم الفني في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأمين التصاريح اللازمة لضمان تشغيل وصيانة الشبكة بالمشاعر المقدسة بالتنسيق المباشر مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //20:38ت م0190