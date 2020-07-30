الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واستعود منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل بعد توقفٍ دام أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.وتعود المسابقة بلقاءات الجولة 24 ، ومع تبقي 8 جولات على الختام لا يزال سباق الصدارة مفتوحاً، والمنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات القارية في متناول العديد من الفرق، وصراع البقاء وفق كل التوقعات.ويتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر "حامل اللقب" الذي تصدّر الترتيب لبعض الفترات في أثناء الموسم، ولكن على الرغم من ذلك فالطريق إلى حسم اللقب لا يزال طويلاً، خصوصاً وأن الجولة الأولى من استئناف الدوري ستشهد ديربي الرياض بين الفريقين، ونتيجتها ستكون ذات تأثير مباشر على مسار اللقب، فإن فاز الهلال سيزيد من إحكام قبضته على الصدارة، وإن فاز النصر سيقلص الفارق إلى 3 نقاط ومن ثم سيكون السباق ماراثونياً نحو اللقب مثل ما حدث في النسخة السابقة عندما حقق النصر لقب الدوري بفارق نقطة عن الهلال.كما يشهد جدول الترتيب منافسةً أخرى لا تقل حماسةً عن سباق اللقب، حيث تتنافس ما لا يقل عن سبعة أندية على المركز الثالث الذي يمنح صاحبه آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا، إذ يبتعد الوحدة الذي يحتل المركز الثالث حالياً عن أبها صاحب المركز التاسع بتسع نقاط، ومع تبقي ثماني جولات على نهاية البطولة يصبح كل شيءٍ وارداً في هذا السباق.ومما يضفي المزيد من الإثارة إلى المنافسة أنّ كلاً من الهلال والنصر قد تأهّل إلى المربع الذهبي لكأس الملك، وهو ما يعني أن فوز أحدهما بلقب الكأس سيؤهله لدوري أبطال أسيا ، الأمر الذي سيمنح صاحب المركز الرابع في الدوري مكاناً في المسابقة الآسيوية ، كما لا يزال للأهلي وأبها فرصة التأهل القاري كذلك في حال تمكن أحدهما من تحقيق لقب الكأس.وفي الناحية الأخرى من الجدول، فيتواصل صراع الهروب من شبح الهبوط بين أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة الفتح وضمك والعدالة وناديي الحزم والاتحاد اللذين يُوجدان في المركز الثاني عشر والثالث عشر على التوالي خارج منطقة الهبوط مباشرة، وهو ما يجعل من اللقاءات المباشرة بين هذه الأندية الخمسة بمثابة مباريات بست نقاط، ولتضفي مزيداً من التشويق للبطولة.وبالإضافة إلى ديربي الرياض الذي يتطلع له الجمهور يوم 5 أغسطس، فستشهد الجولة التالية من الدوري ( 25 ) الديربي الآخر الذي لا يقل إثارة ، وذلك عندما يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ديربي جدة.ورغم تباين موقف الفريقين في جدول الترتيب حالياً واختلاف طموحاتهما، إلا أن ديربي جدة يظل مناسبةً خاصة ينتظرها الجمهور الكروي في المملكة والمنطقة، كما أن حاجة كل من الفريقين للنقاط الثلاث ستجعل من المباراة مناسبةً لا تفوَّت.وبينما يسعى كل نادٍ للعمل كفريق على أهدافه الجماعية، تظل الألقاب الفردية إنجازا خاص يطمح له اللاعبون، وكما هو الحال في صراع المقدمة الذي يجمع بين الهلال والنصر، يشهد السباق على لقب الهداف منافسةً بين الناديين حيث يتصدر المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر ترتيب الهدافين بـ 18 هدفاً ويلاحقه الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال الذي أحرز 14 هدفاً، ثم عمر السومة مهاجم الأهلي بـ 13 هدفاً ويوسف نياكاتي مهاجم الوحدة برصيد 12 هدفاً.ويُعد الصراع على لقب القفاز الذهبي أكثر تقارباً من الهداف، حيث يتصدر براد جونز حارس النصر ترتيب الحراس من ناحية الشباك النظيفة بـ 10 مباريات، يليه فاروق بن مصطفى حارس الشباب بـ 8 مباريات، ويأتي كل من عبد الله المعيوف حارس الهلال ومصطفى زغبة حارس ضمك ومصطفى ملائكة حارس الفيصلي في المركز الثالث بـ 7 مباريات.// انتهى //20:48ت م0191