حائل 9 ذي الحجة 1441هالموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال سموه "يطيب لي أن أرفع لكم –أيدكم الله– باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل التهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة , وأسأل الله – عز وجل – أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب فيما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يديم على الوطن أمنه وأستقراره وتطوره في مختلف المجالات .كما رفع سمو أمير منطقة حائل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية ، وعلى الوطن بمزيد من التطور والرخاء.// انتهى //21:18ت م0196