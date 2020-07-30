حائل 9 ذي الحجة 1441هالموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .وقال سموه بهذه المناسبة : أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ , سائلا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم أعواماً عديدة وازمنة مديدة وأنتم تنعمون بمزيد من الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة الخير والنماء بعون الله وتوفيقه .كما رفع سمو نائب أمير منطقة حائل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال سموه : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، سائلًا المولى أن يعيده على سموكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "// انتهى //21:19ت م0197