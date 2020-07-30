سكاكا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأكملت المسالخ بمنطقة الجوف جاهزيتها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك، وزيادة استقبال عدد المذبوحات باليوم إلى أكثر من 1000 رأس حسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية والصحية المعتمدة .ووضعت أمانة الجوف خطة تهيئة وإعداد المسالخ منها زيادة أعداد الكراسي و زيادة العاملين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ووضع أرقام على الذبائح ليتسنى لأصحابها استلامها بعد الذبح، كما شملت الخطة إجراء الكشف البيطري المبدئي والنهائي على المواشي قبل وبعد ذبحها.وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على تكثيف أعمال الرقابة على جميع المسالخ من خلال الفرق الميدانية، لمتابعة الخدمات وتطبيق الاشتراطات الصحية.// انتهى //21:27ت م0199