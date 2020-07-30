ظهران الجنوب 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بظهران الجنوب استعداداته لتهيئة وتجهيز 43 جامعاً ومسجداً في محافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها، لإقامة صلاة عيد الأضحى غداً، بعد تجهيز عدد من المساجد التي أضيفت لتقليل التزاحم .وأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بظهران الجنوب علي سعيد القحطاني، أن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لتخفيف الزحام، حيث طبقت الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، والتأكيد على المراقبين والعاملين في الميدان للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع.// انتهى//22:26ت م0234