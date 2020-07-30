عام / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وسأل سموه المولى – عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .
ونوه سموه بالجهود المتميزة لإنجاح موسم الحج في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة ، داعياً الله أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع.
// انتهى //
22:37ت م
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