أديس أبابا 9 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسوصل عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا إلى 891199 مصاباً.وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 18884 بعد أن سجل 18507 أمس.وأضاف أن جنوب إفريقيا التي سجلت حتى الآن 471123 حالة إصابة بالمرض هي أكثر الدول الإفريقية المتضررة من المرض.// انتهى //22:48ت م0245