جدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، - حفظه الله -، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة والعافية.ودعا الأمين العام الله جل جلاله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وأن يمتعه بالصحة والعافية ليواصل مسيرته في خدمة بلاد الحرمين الشريفين وقضايا الأمة الإسلامية.// انتهى //22:53ت م0248