واشنطن 9 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 65,935 إصابة مؤكدة و 1,417 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,405,932 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 150,283 حالة وفاة.// انتهى //23:46ت م0267