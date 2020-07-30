عام / محافظ عقارات الدولة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه ، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال معاليه بهذه المناسبة " يسرني ويشرفني ، في هذا اليوم من أيام الأمة الإسلامية أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى التهنئات وخالص التبريكات بالعيد السعيد ، أسأل الله أن يعيده علينا بمزيد من التقدم والازدهار وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم تحت قيادتكم الحكيمة.
// انتهى //
23:49ت م
0269