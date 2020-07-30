الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه ، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو ‏الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال معاليه بهذه المناسبة " يسرني ويشرفني ، في هذا اليوم من أيام الأمة الإسلامية أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى التهنئات وخالص التبريكات بالعيد السعيد ، أسأل الله أن يعيده علينا بمزيد من التقدم والازدهار وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم تحت قيادتكم الحكيمة.// انتهى //23:49ت م0269