عام / سمو نائب أمير منطقة نجران يهنئ القيادة بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى وحلول عيد الأضحى المبارك
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
نجران 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة مغادرته المستشفى، بعد أن من الله عليه بالشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية .
كما رفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.
// انتهى //
23:49ت م
0270