الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي والمسلمين أجمعين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل معاليه الله -عز وجل- بأن يجزل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - الأجر والمثوبة لما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يبارك الجهود ويسدد الخطى لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.// انتهى //23:57ت م0273