الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيـخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ بمناسبة عيد الأضحى المبارك .وقال معاليه : "أتشرف بأن أرفع لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أعزه الله ــ ، ولسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ أيده الله بنصره ــ بأسمى آيات التهنئة ووافر التبريكات وصادق الولاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والعزة والتمكين، وعلى هذا الوطن الكريم ومواطنيه الكرام باليُمن والخير والبركات".وأضاف : "إن الله قد شُرّفكم مولاي خادم الحرمين الشريفين بحمل أمانة خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصدي حج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، ونحمد الله على توفيقه في أداء هذا الواجب العظيم، بما وفرته لهم المملكة بتوجيهاتكم الكريمة ومتابعة سمو ولي العهد المستمرة، وفق خطط تنظيمية وخدمية وصحية وقائية، متكاملة الإعداد والتنفيذ، مما مكن ضيوف الرحمن من تأدية حجهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وفي أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، متمتعين بالتسهيلات والخدمات، والرعاية الشاملة في مختلف الجوانب التي يحتاج إليها الحجاج، خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة".وأوضح أن قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة، يجسد بكل صدق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, على عدم تعطيل فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيراً إلى أن من جميل مآثر قيادة المملكة وحميد صنائعها وحسن إدارتها لشؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما، ما أقرته من قيام شعيرة الحج لهذا العام مع تقليل أعداد الحجاج، حفاظا على أرواح الناس وحياتهم وصحتهم، فموسم هذا العام يأتي والعالم يعاني من هذا الوباء الخطير "فيروس كورونا المستجد19".وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذا القرار لقي استحسان رؤساء الدول والمنظمات العالمية، وأثنى عليه علماء الأمة، لأنه ينطلق من منطلق شرعي، وهو توفيق من الله لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ، وقال :" قد جاء موافقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ النفس، وهي الضرورة الثانية بعد الدين التي أمر الإسلام بحفظها ضمن الضرورات الخمس،لاسيما في ظل وجود خطر محدق كما هو الحال في جائحة كورونا التي أُزقهت أرواح أكثر من سبعمائة ألف شخص في أنحاء العالم".وسأل الله العلي القدير ــ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية، وأن يعزهما بالإسلام، ويعز الإسلام بهما، وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة فيما يقدمانه من جهود مخلصة، ورعاية كريمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين وغانمين، وأن يحفظ بلادنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يعجل برفع هذا الوباء عن بلادنا وسائر بلاد العالم.// انتهى //00:01ت م0274