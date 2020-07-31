الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس باسمه واسم منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته سالمًا معافى المستشفى بعد العملية الجراحية التي تكلَّلت بالنجاح ولِلَّه الحمد.وهنأ معاليه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - والشعب السعودي، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى، وهو ينعم بفضل الله بالصحة والعافية، سائلاً الله تعالى أن يديمه ذخراً وفخراً للإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بنعمه ويسدد خطاه.// انتهى //00:03ت م0276