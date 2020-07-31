حائل 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - اليوم بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمدلله بالنجاح.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة حائل أحر التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح .وأضاف سمو أمير منطقة حائل " إن الفرحة بسلامتكم قد ارتسمت على محيا الجميع من أبناء الوطن والأمة العربية والإسلامية وقلوبهم وألسنتهم تلهج بالشكر للمولى القدير وتدعوه أن يحفظكم ويسبغ على مقامكم الكريم لباس الصحة والعافية ويديمكم ذخراً للإسلام والمسلمين، والله يحفظكم ويرعاكم" .كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وتماثله للشفاء، مشيراً لابتهاج القلوب وفرحة أبناء الوطن بتمام الصحة لقائد الأمة حفظه الله ، سائلاً الله بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره .// انتهى //00:18ت م0277