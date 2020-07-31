الرياض 09ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته سالمًا معافى المستشفى، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله - مؤخرًا.وقال سموه في تصريح صحفي: "أتقدم بالتهنئة أيضًا بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الكريم، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يحفظه الله ذخرًا لهذا الوطن وللأمتين العربية والإسلامية".وأضاف سموه: "اليوم نعيش فرحتين كبيرتين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وخروج والدنا وقائدنا من المستشفى بصحة وعافية، ونشكر الله العلي القدير على هذه النعم العظيمة، وأن يديم علينا وعلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الأفراح دومًا وأبدًا".// انتهى //00:19ت م0278