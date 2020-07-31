الباحة 09 ذو الحجة 1441 الموافق 30 يوليو 2020 واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإسمه ونيابة عن اهالي منطقة الباحة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة مغادرته المستشفى، بعد أن من الله عليه بالشفا، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية .كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //00:22ت م0279