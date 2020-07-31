الكويت 9 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد عن تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها سمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد لأخيه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - .كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت برقية تهنئة مماثلة.// انتهى //00:43ت م0287