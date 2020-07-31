الدمام 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرة مقامه الكريم المستشفى، بعد أن من عليه الله -جل جلاله- بالصحة والعافية.وقال سموه "يشرفني مولاي أن أرفع لكم التهنئة بعد أن منّ الله عليكم بالصحة والسلامة، إثر العارض الصحي الذي ألم بكم، وقد استبشرنا بخبر مغادرتكم رعاكم الله للمستشفى، وفرحتنا بسلامتكم سيدي لا تضاهيها فرحة، فالحمد الله على فضله وكرمه ومنه، وأسأله سبحانه أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويسددكم لنهضة بلادنا ورفعتها، أدامكم الله سيدي قائداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وحفظكم بحفظه".ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //00:57ت م0291