سكاكا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، باسمه ونيابه عن أهالي منطقة الجوف ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخراً.وقال سموه إن الجميع استبشر خبر مغادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المستشفى في ليلة عيد الأضحى المبارك، لتعم الفرحة أرجاء وطننا العزيز بشفاء قائد مسيرتنا وباني نهضتنا .وأضاف سموه أن الملك سلمان -أيده الله - زرع محبته في قلوب شعبه الوفي الذي ما انقطع عن الدعاء له بالشفاء والعمر المديد ، ويؤكد دوماً التفافه حول قيادته .كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى، وهو ولله الحمد بالصحة والعافية .ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -، وأن يمد في أعمارهم ويلبسهما لباس الصحة والعافية ، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء .// انتهى //01:02ت م0293