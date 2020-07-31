الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد بن عبدالله القعود التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى سليماً معافى، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .وأعرب المدير العام لمركز "أداء" باسمه ونيابة عن منسوبي المركز عن سعادته البالغة بشفاء خادم الحرمين الشريفين سائلاً الله تعالى له - رعاه الله - دوام الصحة والعافية .وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية ومنسوبيها في موسم الحج لهذا العام قد حققت شعار ( بسلام آمنين ) واقعاً مشهوداً في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دول العالم .وعدّ إقامة هذا الركن العظيم بأعداد محدودة لهذا العام حرصاً من المملكة على تحقيق هذه الشعيرة وفقاً للمتطلبات الصحية المطبقة وبما يضمن سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة.وسأل المهندس القعود المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويبارك لهم جهودهما في خدمة الحرمين الشريفين وأن يتقبل من الحجاج حجهم إنه ولي ذلك والقادر عليه .// انتهى //01:06ت م0294