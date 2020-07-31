الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال معاليه بهذه المناسبة "نسأل الله عزّ وجلّ أن يُعيد على بلادنا المباركة هذه المناسبة ونحن ننعم بالأمن والرخاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة -أيّدها الله- التي أولت المواطن والمقيم على هذه الأرض كل رعاية واهتمام في كل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع خلال المرحلة الماضية، وندعوه سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يمد قيادتنا بالتوفيق والعون والسداد وأن يُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.وأضاف معاليه: نحمد الله عزّ وجل على شفاء خادم الحرمين الشريفين ومغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه الصحة والعافية، ونبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظه -رعاه الله- من كل سوء وأن يُمتعه الله بدوام الصحة والعافية.// انتهى //01:10ت م0295