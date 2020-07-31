الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - حفظهما الله- وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل وللأمتين العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.ودعا سموه المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعمر المديد ، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وسعيهم وصالح الأعمال والطاعات ، وأن يسود الأمن والاستقرار العالم أجمع.// انتهى //01:11ت م0296