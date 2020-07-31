الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فھد بن عبدالله السماري، التھاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظھما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له حفظه الله.وقال معاليه:" أشرقت ملامح البشر والحبور في محيّا الشعب السعودي بھذه الأيام الفضيلة التي ننھل من فيض بركاتھا، ونستنير بألق ضيائھا، ولقد زادنا استبشاراً وفرحة اطمئنان قلوبنا الولھة على صحة مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه -، فالحمد لله جامع النعم على ما أجزل لنا من عطاياه ومنحه، وعلى ما هيَّأ لنا من قيادة حكيمة نتفيَّأ في كنفها الأمن والأمان والرخاء والازدهار".// انتهى //01:12ت م0297