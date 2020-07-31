حفر الباطن 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وللأسرة المالكة ولشعب المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأعرب الدكتور القحطاني، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام لتطوير التعليم العالي، بما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد معرفي يواكب ويدعم التنمية في المملكة وتطورها ويسير بها بخطى ثابتة نحو رؤية المملكة 2030م، سائلاً المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يمد في عمره ويجزيه خير الجزاء لما يقدمه لشعب المملكة وللأمتين العربية والإسلامية من أعمال عظيمة، وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن نسكهم.// انتهى//01:13ت م0298