الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى وهو بأتم صحة وعافية.كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ومهنئاً كافة الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.وقال معاليه "نحمد الله أن أفرح قلوبنا في هذه الأيام المباركة بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى وهو يتمتع بتمام الصحة والعافية، ونسأل المولى جل جلاله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن عزه وأمنه وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة أيدها الله.// انتهى //01:15ت م0299