الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى ولله الحمد والمنة.وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يحفظ لبلادنا المباركة قائدها، وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية.// انتهى //01:18ت م0300