عام / رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى ولله الحمد والمنة.
وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يحفظ لبلادنا المباركة قائدها، وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية.
// انتهى //
01:18ت م
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