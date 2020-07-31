الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال المهندس السالم: " بالإنابة عن نفسي وعن منسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" نرفع أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وبلادنا آمنة وزاهرة ورائدة، وأن ينعم الشعب السعودي الكريم بنعم الرخاء والازدهار".// انتهى //01:19ت م0301