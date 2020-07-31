بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باسمه ونيابة عن أهالي منطقة القصيم بمناسبة مغادرته المستشفى.وقال سموه : إن الفرحة والبهجة والسرور لاتسعنا ونحن نرى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو في أحسن حال محاط برعاية الله ولقد جاء عيد هذا العام بفرحته عيدين، مما يجعلنا نلهج بالشكر للمولى سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من كمال صحته وعافيته - رعاه الله -.وسأل سموه المولى عز وجل أن يمتعنا بحياة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأن يديمه ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى//02:25ت م0307