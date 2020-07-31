الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفعت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي اليوم بعد العملية الجراحية التي أجراها - أيده الله - وتكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح، كما قدمت التهنئة كذلك للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقالت الدكتورة ليلك الصفدي في تصريح لها إن هذه المناسبة السعيدة التي استبشر بها كل مواطن ومواطنة جاءت لتتوافق مع مناسبة أخرى سعيدة وهي عيد الأضحى المبارك، فلله الحمد والشكر على نعمه التي أنعمها علينا ومنها خروج قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين بكل صحة وعافية، كما نحمد الله تعالى على كرمه ورحمته بأن يسر على حجاج بيت الله الحرام الوقوف بمشعر عرفات في ظل الإجراءات الاحترازية الكبيرة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة.ودعت الدكتورة الصفدي في ختام تصريحها الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله - بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِ ويبقيه ذخراً للأمة والشعب السعودي.//انتهى//02:42ت م0310