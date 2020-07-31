الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باسمه ونيابة عن قضاة ومنسوبي ومنسوبات ديوان المظالم التهنئة والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة خروجه سالمًا معافى من المستشفى بعد العملية الجراحية التي أنعم الله عليه بنجاحها -ولِلَّه الحمد-، سائلاً الله-عز وجل- أن يُلبسه ثياب الصحة والعافية، ويحفظه بكريم عنايته.وهنأ معاليه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - والشعب السعودي، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، داعيًا الله له بموفور الصحة والسلامة، وأن يبارك في عمله، ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //03:02ت م0313