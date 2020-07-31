المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الجمعة , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثانية عشرة مساء من يوم الخميس حتى الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة .//انتهى//03:03ت م0314