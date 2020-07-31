عام/سمو نائب أمير الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
سكاكا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى، بعد أن من عليه الله بالصحة والعافية.
وقال سموه " نحمد الله يا مولاي أن من عليكم بالشفاء إثر العارض الصحي الذي ألم بكم - أيدكم الله - وأن الفرحة لا تضاهيها فرحة بخبر شفاؤكم وخروجكم من المستشفى" ، مؤكداً سموه أن الجميع استبشروا خيراً بسلامة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويدعون المولى عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية .
ودعا سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.
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