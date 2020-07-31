الدرب 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسرأس محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني اليوم ، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الدرب، بحضور رؤساء المراكز التابعة و مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها، و بحث الاستعدادات من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة الدرب والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز .وأفاد مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية بالمحافظة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر – لا سمح الله -.// انتهى//03:24ت م0316