بريدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسعبر سمو نائب أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي آل سعود، عن أصدق التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة خروجه - حفظه الله - من المستشفى سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.وقال سموه : أرفع لمقامكم الكريم ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي الكريم التهاني بمناسبة خروجكم - أيدكم الله - من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالصحة والعافية.واختتم سموه بالدعاء أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بتمام الصحة ودوام العافية وأن يديم لوطننا المبارك عزه وأمنه واستقراره.// انتهى//03:27ت م0317