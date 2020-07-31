واشنطن 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة قررت توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تستخدم في دعم برامج طهران النووية.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن القائمة تضم 22 معدنا تستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني، ولا سيما الصواريخ البالستية.وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه بموجب هذه العقوبات، سيحظر نقل أي من هذه المعادن الـ 22 إلى إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تتصرف كدولة طبيعية.// انتهى //04:06ت م0320