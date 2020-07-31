اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
طوكيو 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 25ر418 نقطة، أو87 ر1% ، ليصل إلى 98ر21920 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر 27 نقطة، أو80ر1% ، ليصل إلى 82ر1511 نقطة.
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