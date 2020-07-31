طوكيو 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستراجعت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 25ر418 نقطة، أو87 ر1% ، ليصل إلى 98ر21920 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر 27 نقطة، أو80ر1% ، ليصل إلى 82ر1511 نقطة.// انتهى //06:11ت م0003